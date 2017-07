In einer Pressemeldung wurde bekannt gegeben, dass der geschlossene Test in War Thunder nun abgeschlossen ist und damit auch die sechste große Nation im Spiel allen Gamern zur Verfügung gestellt wird.

Gaijin Entertainment hat den Abschluss der Testphase in Bezug auf die italienische Luftwaffe in War Thunder bekannt gegeben. Ursprünglich mit Update 1.69 namens "Regia Aeronautica" eingeführt, können jetzt alle Flugzeuge der sechsten großen Nation in War Thunder von allen Spielern freigespielt werden. Die letzten Maschinen, die ihren Testlauf erfolgreich beendeten, waren die Spitzen-Strahljäger Fiat G.91 und G.91R/1.

In Vorbereitung auf ihre Veröffentlichung wurden alle Flugzeuge einem erneuten Spieltest auf den Live-Servern unterzogen und im Anschluss schrittweise allen Spielern zur Erforschung freigeschaltet. Sowohl die Käufer eines der italienischen Gründer-Pakete als auch aktive Spieler von War Thunder konnten am Test teilnehmen und den Entwicklern dabei Feedback geben.

Natürlich bedeutet das Ende des geschlossenen Tests nicht der Abschluss an den Arbeiten an der Italienischen Luftwaffe in War Thunder. Neue italienische Inhalte sind bereits in Entwicklung und werden bereits mit dem nächsten Content-Update verfügbar sein.