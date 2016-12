Gaijin Entertainment werkelt bereits seit geraumer Zeit am Kriegsspiel War Thunder, doch nun hat man die Arbeiten endlich abgeschlossen.

Seit einiger Zeit befand sich War Thunder bereits in einem offenen Betatest. Dieser wurde heute offiziell beendet. Mit der Veröffentlichung des Updates "Way of the Samurai" verließ das Spiel das Beta-Stadium und ist nun in der fertigen Spielversion erhältlich.

Alle im Spiel dargestellten Nationen verfügen nun über eigene Forschungsbäume für Fahr- und Flugzeuge, nachdem das Update nun auch japanische Panzer mit sich brachte. Darüber hinaus gibt es Cockpits für alle Flugzeuge, neue Fahrzeuge, Karten (Verlassene Fabrik, 38. Breitengrad) und weitere Verbesserungen. Die Anzahl der spielbaren Fahrzeuge beläuft sich nunmehr auf über 800.

Mit dem Abschluss der grundlegenden Entwicklungsarbeiten ist Gaijin aber natürlich keineswegs fertig. Auch in Zukunft möchte man das Spiel weiter optimieren und stellt zusätzliche Inhalte per Updates in Aussicht. Für 2017 sind beispielsweise zwei umfassende Neuerungen geplant: der bereits angekündigte Weltkriegsmodus mit massiven Operationen an unterschiedlichen Kriegsschauplätzen des Zweiten Weltkriegs sowie die Veröffentlichung der Marine-Streitkräfte für alle Nationen. Im Übrigen sollen später auch neue Nationen und Spielmodi eingeführt werden, ebenso wie Optimierungen im eSports-Bereich.