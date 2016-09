Auch Publisher My.com wagt sich nun langsam aber sicher in den Bereich Virtual Reality vor. Mit VR Invaders hat man einen ersten passenden Titel angekündigt.

Der mit einem Science-Fiction-Setting versehene Titel VR Invaders ist das erste Virtual-Reality-Projekt von My.com. Die Veröffentlichung soll dabei noch im laufenden Jahr 2016 über die Bühne gehen, wobei HTC Vive und Oculus Rift bedient werden. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4 und wird intern von den My.com-Studios entwickelt.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Diver. Dieser gehört der Virtual Reality Rescue Force an, einer Einheit, die sich in die virtuelle Realität begibt um dort gefangene User zu retten. Während eines Routine-Einsatzes werdet ihr mit einem überraschenden Drohnenangriff von einem bösartigen Virus-Programm konfrontiert. Ausgestattet mit einem Blaster mit drei Feuermodi und einem Energie-Schild, kämpft ihr euch fortan durch zehn mit Kampfdrohnen und herausfordernden Boss-Gegnern verseuchte Level. Um in kritischen Situationen gegen das Virus-Programm zu bestehen, stehen euch auch verschiedene Spezialfähigkeiten, wie beispielsweise Zeitverlangsamung, zur Verfügung.

Der konkrete Erscheinungstermin für VR Invaders steht zunächst noch aus.