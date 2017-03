Auf die Neuauflage des Puzzle-Plattformers Voodoo Vince müsst ihr nicht mehr lange warten, wie Microsoft heute angekündigt hat.

Bereits am 18. April werdet ihr Voodoo Vince Remastered zum Preis von 14,99 Euro via Steam oder Windows Store für PC sowie für Xbox One erwerben können. Da es am Xbox-Play-Anywhere-Programm teilnimmt, könnt ihr es nach dem Kauf im Windows- oder Xbox-Store sowohl auf eurem Windows-10-PC als auch auf eurer Xbox One daddeln.

Der 2003 exklusiv für die erste Xbox veröffentlichte Titel wird von Beep Industries aktualisiert und verspricht eine Auflösung von 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde und dem heute üblichen Breitbild-Seitenverhältnis von 16:9.