Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft intensiviert seine VR-Bemühungen und schickt nun auch die durchgeknallten Rabbids in die virtuelle Realität.

In einer Pressemeldung kündigte Ubisoft heute an, dass man die spaßigen Hasen künftig auch in einer mobilen VR-Erfahrung umsetzen will. Der neue Titel Virtual Rabbids: The Big Plan greift dafür im Frühling dieses Jahres auf Googles mobile Daydream-Plattform zurück.

Für die Entwicklung des ersten Mobile-VR-Titels des französischen Unternehmens zeichnet Ubisoft Montpellier in Zusammenarbeit mit Ubisoft Bucharest verantwortlich. Dabei haben ein paar respektlose Rabbids ein streng geheimes Nuklearsicherheitspasswort gestohlen und verschlüsselt. Ihr werdet von einer geheimen Regierungsbehörde beauftragt, durch verschiedene Orte zu reisen um die fehlenden Ziffern wieder zu sichern.

Die Nutzung des Daydream-Headsets sowie des zugehörigen Controllers soll euch mehr den je in das verrückte Rabbids-Universum eintauchen lassen. Euch erwarten jede Menge versteckte Spielzeuge und ein Arsenal an Werkzeugen sowie Gadgets.