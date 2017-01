Kalypso Media hat heute per Pressemail weitere Details zu Vikings: Wolves of Midgard bekanntgegeben. So hat der Titel nun eine USK-Alterseinstufung erhalten, kann somit also in Deutschland veröffentlicht werden.

Wie Kalypso Media heute bestätigte, hat die USK dem kommenden Titel Vikings: Wolves of Midgard eine Alterseinstufung verpasst. Das Spiel wird ab 18 Jahren freigegeben und kann damit auch in Deutschland auf den Markt kommen, die brutale Fantasy-Welt erfordert jedoch ihren Tribut, so dass der Titel nur an Erwachsene verkauft wird.

Zudem veröffentlichte man einen frischen Gameplay-Clip zum Action-Rollenspiel, in dem ihr zahlreiche sowie actionreiche neue Spielszenen zu Gesicht bekommt. Das Spiel ist für PC, PS4 und Xbox One weiter für Anfang 2017 eingeplant, hat aber noch kein genaues Erscheinungsdatum.