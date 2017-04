Vikings: Wolves of Midgard

Seit dem 24. März ist Vikings: Wolves of Midgard für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Nun können Spieler auf allen Plattformen vorab Hand anlegen, sofern sie bis dato noch nicht zur Vollversion gegriffen haben.

Nachdem zuvor bereits eine spielbare Demo für den PC (via Steam) sowie im Xbox Games Store für die Xbox One zur Verfügung stand, folgte heute nun schlussendlich auch das Pendant auf der PlayStation 4. Eine Probierversion für die Sony-Heimkonsole steht ab sofort via PSN zum Download bereit.

In der Demo des Spiels könnt ihr die gesamte erste Mission inklusive taktisch herausforderndem Level-Boss ausprobieren. Um den Einstieg zu erleichtern, steht außerdem auch das Tutorial zur Verfügung. Die Netto-Spielzeit der Demo beträgt laut Herstellerangaben rund eine Stunde. Die Mission kann zudem in höheren Schwierigkeitsgraden erneut ausprobiert werden.