ViewSoniczeigt anlässlich der diesjährigen CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas diverses Neuheiten in praktisch allen Produktkategorien und Modellklassen. Im Rahmen eines Medienevents präsentierte ViewSonic bereits am Vorabend der CES stolze 18 neue Produkte.

Zu den Highlights der Neuheiten gehören unter anderem die neuen Gamingmonitore XG3220 und XG3540C. Das Modell in 32 Zoll bietet ein VA-Panel in Full-HD sowie 144Hz. Der 35 Zoll große Monitor bietet sogar ein Curved-Display, eine QHD-Auflösung und eine Bildwiederholungsrate von 165Hz.

Speziell für Foto- und Videobearbeitung sowie weitere Anwendungen, bei denen eine optimale Farbdarstellung oberste Priorität hat, stellt ViewSonic den VP2768-4K vor. Bis dato stand das Modell in QHD-Auflösung zur Verfügung, nun sogar in 4K. Für den Einsatz im privaten Umfeld und für Nutzer mit hohen Ansprüchen an Design und Optik präsentiert ViewSonic in Las Vegas erstmals die neuen VX-Modelle VX2758-C-MH und VX3258-2KC-MHD.

Die neuen Monitore sollen im Laufe des ersten Quartals 2018 auf den Markt kommen, ausgenommen der XG3540C, der für das dritte Quartal angesetzt ist.

Im Bereich der Projektoren launcht ViewSonic in Las Vegas drei neue Modelle. Der PX800HD leistet als Ultra-Kurzdistanz-Projektor 2.000 Lumen und eignet sich dank Rec. 709 Farbgenauigkeit, RGBRGB-Technologie und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 100.000:1 auch fürs Heimkino. Ebenfalls HD-Auflösung, jedoch mit einer Lichtstärke von 5.000 Lumen, bietet der Laser-Phosphor-Projektor LS800HD, der ebenfalls am Vorabend der CES vorgestellt wird. Für gänzliche andere Szenarien hingegen hat ViewSonic den mobilen Projektor M1 entwickelt. Das LED-Gerät verfügt über einen eingebauten Akku und ist somit überall einsetzbar.