Wire Productions und die Entwickler von Haemimont Games haben heute endlich den Erscheinungstermin der Konsolen-Umsetzung von Victor Vran bekanntgegeben.

Die sogenannte Overkill Edition des Action-Rollenspiels bringt den Titel endlich auch auf PS4 und Xbox One. Die Wartezeit fällt dabei überschaubar aus, denn ab dem 30. Mai 2017 soll das gute Stück letztendlich sein Debüt auf den aktuellen Heimkonsolen feiern. Der Release erfolgt digital und als Box-Version im Handel. Auch für den PC wird es die Overkill Edition geben.

Neben dem eigentlichen Spiel sind auch die Add-ons "Fractured Worlds" und "Motörhead: Through the Ages" enthalten. Letzteres wurde bereits 2014 in Zusammenarbeit mit der Band in die Wege geleitet und mit allen drei Band-Mitgliedern entwickelt. Die Erweiterung nimmt euch dabei mit auf eine wilde Tour quer durch den Mythos der lautesten Band des Planeten. Mit Hilfe von Lemmy und Lloyd Kaufman gilt es dabei, den mächtigen Snaggletooth wieder zum Leben zu erwecken.

Der Kaufpreis für die Overkill Edition soll bei 39,99 Euro liegen. "Motörhead: Through the Ages" und "Fractured Worlds" können von Inhabern des Hauptspiels auch separat zum Preis von jeweils 11,99 Euro erworben werden.