Noch im vergangenen Jahr wurde für 2017 eine PS4- und Xbox-One-Umsetzung des bereits für PC erhältlichen Action-Rollenspiels Victor Vran angekündigt. Heute gibt es nun weitere Details zur sogenannten Overkill Edition.

Victor Vran wird im weiteren Verlauf dieses Jahres in der sogenannten Overkill Edition für PS4 und Xbox One erhältlich sein. Im Rahmen dieser Spielfassung bekommt ihr nicht nur das eigentliche Hauptspiel, sondern auch gleich zwei Erweiterungen an die Hand, die separat auch für den PC zu haben sind. Einen konkreten Termin gibt es allerdings weiter noch nicht.

Wired Productions und Haemimont bestätigten heute, dass sowohl das neue Abenteuer "Fractured Worlds" als auch "Motörhead: Through the Ages" in der Konsolenversion an Bord sein werden. Das erstgenannte Add-on bietet ein neues Kapitel in der Geschichte von Victor Vran selbst. "Motörhead: Through the Ages" wartet hingegen mit neuen Rock-Abenteuern mit offizieller Unterstützung der Band auf euch, in denen es drei mit Dämonen versuchten Welten zu meistern gilt.

Beide Add-ons werden für PC-Spieler separat erhältlich sein.