Die Arbeiten an der Xbox-One-Fassung von Verdun wurden abgeschlossen. Außerdem wurde ein Release-Termin genannt.

Gute Nachrichten für Shooter-Fans: Die Arbeiten an der Xbox-One-Fassung von Verdun wurden offiziell abgeschlossen. Nachdem das Spiel nun auch die Zertifizierung von Microsoft überstanden hat, steht dem Release des Titels nichts mehr im Weg.

Erscheinen wird der Weltkriegs-Shooter am 08. März für die Konsole von Microsoft. Nachdem bereits PlayStation-4- und PC-Spieler in den Genuss des Spiels kamen, dürfen dann also auch Besitzer der aktuellen Xbox in die Schlacht ziehen.