Auf Xbox One erst nächstes Jahr

Shooter-Fans auf der Xbox One werden erst im Jahr 2017 in die Schlachten des Ersten Weltkriegs in Verdun starten können.

Schlechte Nachrichten für Shooter-Fans auf der Xbox One: Während Verdun bereits vor einigen Monaten auf der PlayStation 4 erschienen ist, lässt die Fassung für die Microsoft-Konsole weiter auf sich warten. Nun wurde bekanntgegeben, dass es gar noch länger dauern wird.

So haben die Entwickler verlauten lassen, dass die Version für die Xbox One noch weitere Arbeit benötigt und man den Titel erst im Jahr 2017 auf die Konsole bringt. Auch wenn es noch keinen konkreten Termin gibt, geht man davon aus, dass das Spiel im Frühjahr erscheinen wird.