VEmpire - The Kings of Darkness

Alle Habsburger sind Vampire! Zumindest im Cardbuilding-Game VEmpire könnt ihr in dieses Szenario eintauchen.

In wenigen Tagen, am 28. August, erscheint VEmpire - The Kings of Darkness auf Steam. In diesem Kartenspiel kommt die schockierende Wahrheit ans Licht: Die einflussreichen Habsburger waren Vampire! Vier der großen Herrscher sind wieder aus ihrem Grab auferstanden und versuchen nun, ihre einst großen Königreiche wiederauferstehen zu lassen.

Ziel des Spiels ist es, Empire-Punkte zu sammeln. Dafür müssen Karten mit entsprechenden Punkten aus der Hand auf das Reich auf dem Tisch ausgespielt werden. Einen genaueren Eindruck könnt ihr euch auf der offiziellen Website zu VEmpire verschaffen. Das Spiel wird auf Steam für 13,99 Euro erhältlich sein.