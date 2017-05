Nach der Veröffentlichung einer PC-Umsetzung von Bayonetta hatte SEGA bereits unlängst auch eine HD-Neuauflage von Vanquish angedeutet. Jetzt ist ein weiterer Teaser aufgetaucht.

SEGA hält sich mit einer potentiellen Neuveröffentlichung um die Vanquish-Franchise weiter im Gespräch. Das von PlatinumGames erstmals im Jahr 2010 für Xbox 360 und PlayStation 3 veröffentlichte Actionspiel könnte - ebenso wie unlängst Bayonetta - in Kürze auch für den PC erscheinen.

Eine solche Entwicklung hatte man unlängst schon einmal angedeutet, indem man unvermittelt eine zu Vanquish gehörende Bilddatei im Ordner der PC-Fassung von Bayonetta unterbrachte. Nun ist via Twitter-Account ein weiteres Teaser-Bild seitens SEGA veröffentlicht worden.

Auf dem Bild, das ihr euch auch im Rahmen dieser Meldung ansehen könnt, ist ein Emblem aus Vanquish zu sehen, garniert mit "2017". Dieses Emblem ist der Order of the Russian Star zuzurechnen und auf der Kleidung von Protagonist Victor Zaitsev zu sehen. Dass es also bald Neuigkeiten rund um Vanquish geben wird, ist immer wahrscheinlicher. Ob es dann die realistischere PC-Umsetzung wird oder doch gar ein Sequel, bleibt abzuwarten.