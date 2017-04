Teasert SEGA eine PC-Umsetzung an?

Nach dem erfolgreichen Release der PC-Umsetzung von Bayonetta könnte schon bald ein weiterer Klassiker aus dem Hause SEGA den Weg auf den heimischen Rechenknecht finden.

So hat Bayonetta unlängst ein kleines Update via Steam erhalten. Der Patch war jedoch lediglich 22 KB groß und änderte am Spiel selbst offenkundig nicht wirklich etwas. Dafür ist im Spielverzeichnis eine neue Datei aufgetaucht, die als starker Hinweis auf eine PC-Version von Vanquish zu deuten ist.

So ist im Extras-Verzeichnis der PC-Version von Bayonetta nun ein neues Bild zu sehen, auf dem eine kleine Version des Helms des Protagonisten aus Vanquish zeigt. Da nicht unbedingt davon auszugehen ist, dass SEGA mit den Gefühlen echter Fans des Titels spielt und man ohnehin betont hat, weitere PC-Neuauflagen in Betracht zu ziehen, ist fast schon davon auszugehen, dass Vanquish der nächste Titel sein wird, der bei Steam aufschlägt.

Die PC-Version von Bayonetta war im Vorfeld überhaupt nicht offiziell angekündigt worden; vielmehr veröffentlichte SEGA das Spiel direkt zur Ankündigung. Womöglich steht uns mit Vanquish nach diesem Teaser eine ähnliche Verfahrensweise ins Haus.