Das Szenario versprüht Atmosphäre, zudem sind Vampirgeschichten aktuell eine Seltenheit im Bereich der Videospiele. Daher punktet das Spiel schon mit seinem Setting. Doch auch viele Spielmechaniken wecken die Neugier. Allem voran die interessanten Charaktere mit ihrer jeweils ganz eigenen Geschichte und der Möglichkeit, mehr über sie herauszufinden, sind ziemlich cool. Da verzeihe ich dem Spiel die etwas trägen Kämpfe.

Nur bezüglich der Spielwelt habe ich noch Zweifel. Sie erscheint mir nach den ersten zwei Stunden etwas zu leer. Es wird sich noch zeigen müssen, ob ausreichend Erkundungsreize geboten werden oder ob das von der Spanischen Grippe geplagte London nur ein Schauplatz und weniger ein Spielplatz für die Geschichte ist. So oder so beweist Dontnod mit Vampyr, dass das Studio einen eigenen Kopf hat und interessante Projekte, die sich angenehm vom Massenmarkt abheben, in die Tat umsetzt.