In Kürze gewähren euch die Entwickler von Vampyr exklusive Einblicke in den Entstehungsprozess des Rollenspiels. Der Titel wird noch in diesem Jahr erscheinen.

Der Publisher Focus Home Interactive und die Entwickler von Dontnod Entertainment haben eine vierteilige Webserie zum kommenden Vampyr angekündigt. Ab dem 18. Januar 2018 erhaltet ihr in "DONTNOD Presents Vampyr" Einblicke in unterschiedliche Aspekte der Entwicklung des Rollenspiels. Die erste Episode namens "Making Monsters" wirft ein Auge auf den kreativen Entstehungsprozess des Spiels und zeigt zudem neue Gameplay-Szenen. Es geht um die Identität des Hauptcharakters Jonathan Reid und warum ihr in dessen Rolle schlüpft.

Anbei findet ihr eine Übersicht der geplanten Episoden, die ab dem 18. Januar im wöchentlichen Rhythmus erscheinen werden:

Episode I: Making Monsters

Episode II: Architects of the Obscure

Episode III: Human After All

Episode IV: Stories from the Dark

Vampyr erscheint 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Einen genauen Termin gibt es derzeit noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.