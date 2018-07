Seit Anfang Juni ist das Vampir-Abenteuer Vampyr von Focus Home Interactive offiziell erhältlich und durchaus erfolgreich unterwegs. Ein neues Update stellt nun Nachschub in Form neuer Spielmodi in Aussicht.

Entwickler DONTNOD Entertainment und Focus Home Interactive haben für das narrative Action-Rollenspiel Vampyr, das im London des Jahres 1918 angesiedelt ist, ein großes neues Update angekündigt. Dieses soll im weiteren Verlauf dieses Sommers für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht werden und bringt dann auch neue Inhalte mit sich.

So gibt es gleich zwei neue Spielmodi für den Titel, welche den Wiederspielbarkeitswert steigern und neue Spieloptionen bieten sollen. Ein neuer Story-Modus betont die Kämpfe im Spiel weitaus weniger und soll es euch so ermöglichen, tiefer in die Story des Spiels rund um Dr. Reid eintauchen zu können.

Wer es dagegen etwas schwieriger haben möchte, der bekommt den neuen Hard-Mode an die Hand, in dem die Kämpfe hingegen viel schwieriger als bisher ausfallen. Der Modus ist daher die ultimative Herausforderung, zumal ihr für das Töten der Gegner auch noch weniger Erfahrungspunkte sammelt und andere Wege finden müsst, diese zu bezwingen.

Im Übrigen wird das Inhalts-Update auch die obligatorischen Tweaks und Optimierungen mit sich bringen. Um die heutige Ankündigung zu feiern, wird der Verkaufspreis auf PC und PS4 gegenwärtig um 25 Prozent gegenüber der Preisempfehlung gesenkt.