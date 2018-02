Dontnods Vampir-Abenteuer Vampyr bekommt nach langem Warten endlich einen Veröffentlichungstermin. Bis es soweit ist, heißt es aber noch ein Weilchen warten.

Dontnod, die Entwickler von Life is Strange bringen endlich ihr nächstes Spiel auf den Weg: Vampyr, das übernatürliche Slash-Adventure sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr veröffentlicht werden, wurde dann aber schließlich im Herbst auf "Frühling 2018" verschoben. Nun haben wir den (hoffentlich) endgültigen Termin: Am 5. Juli soll Vampyr in den Regalen stehen.

Nach Life is Strange ist Vampyr ein interessanter Wechsel vom Teenager-Drama zum düsteren Vampir-Abenteuer. Schauplatz des Spiels ist London im Jahre 1918. Ihr schlüpft in die Rolle eines Doktors, der zum Vampir wurde und müsst euch entscheiden, ob ihr unschuldige Menschen vernascht, um eure eigene Stärke zu erhöhen oder das Spiel beendet, ohne irgendwen zu töten.