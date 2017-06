Dontnod und Focus Home Interactive haben bereits heute den E3-Trailer zu Vampyr veröffentlicht. Dabei wird auch der Release-Zeitraum weiter eingegrenzt.

Bislang war Vampyr pauschal für das vierte Quartal 2017 datiert. Zwar gibt es weiterehin noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin, der Zeitraum wurde nun aber noch einmal spürbar eingegrenzt. Im Zuge des Release des E3-Trailers wurde nun nämlich der November 2017 als Veröffentlichungsmomat bestätigt. Begleitet vom Song "Devil" von Ida Maria entführt euch der Videoclip drei Minuten lang in die verkommenen Gassen Londons im Jahre 1918.

Im neuen Titel der Macher von Life is Strange übernehmt ihr die Rolle von Dr. Jonathan Reid, einem berühmten Chirurgen und Überlebenden des Ersten Weltkriegs, der gegen seinen Will in einen Vampir verwandelt wurde. Als Arzt hat er den hippokratischen Eid geleistet, um Leben zu retten und Kranke zu heilen, doch als Vampir ist er dazu verflucht, eben jene Hilfesuchenden zu jagen und sich an ihnen zu laben.