Bei Valve Software geht der Aderlass im Bereich der Schreiberlinge weiter. Wie nun bekannt wurde, verlässt ein weiterer Writer von Half-Life und Portal nun das Unternehmen.

Bereits früher in diesem Jahr musste Valve Software den Abgang von Writer Eric Wolpaw verkraften, der dem Vernehmen nach nun an Psychonauts 2 mitarbeitet. Bereits im letzten Jahr sagte Mark Laidlaw, ebenfalls zuvor in dieser Funktion bei Valve tätig, "Goodbye" zum Studio. Nun verabschiedete sich auch der letzte Bestandteil des für Half-Life zuständigen Writer-Trios.

Die Rede ist in diesem Fall von Chet Faliszek, der zusammen mit Wolpaw und Laidlaw an zwei Episoden von Half-Life und beispielsweise auch beiden Portal-Spielen werkelte. Zudem zeichneten die drei auch für Left 4 Dead und Left 4 Dead 2 als Writer verantwortlich. Der nun ausgeschiedene Faliszek war zuletzt im VR-Bereich tätig und stand Studios bei der Umsetzung ihrer Spiele für das HTC Vive mit Rat und Tat zur Seite.

Faliszek hat kein Drama um sein Ausscheiden gemacht und Spekulationen direkt eine Abfuhr erteilt. Es habe keine Differenzen gegeben; vielmehr habe er einen Luftwechsel angestrebt. Sein neuestes Projekt offenbarte er jedoch noch nicht.