Valve Software muss einen prominenten Abgang verkraften. Der Writer von Portal sowie der Add-ons zu Half-Life 2 verlässt das Unternehmen.

Writer Erik Wolpaw hat das Entwicklerstudio Valve Software verlassen. Dort hatte er zuvor über eine Dekade zugebracht. Zu seinen Werken als Writer zählen sowohl Portal als auch Portal 2, aber auch die zwei Add-on-Episoden zum Shooter Half-Life 2. Auch an Left 4 Dead und Counter-Strike: Global Offensive wirkte er zudem mit, ebenso als Co-Writer an den Comics zu Team Fortress.

Für Valve Software ist der Abgang von Wolpaw also durchaus beachtlich. Zuvor hatte er in 2015 bereits bekanntgegeben, dass der Double Fine bei Psychonauts 2 unterstützt. Grund: Auch am ursprünglichen Psychonauts, das gar einen GDC Award in der Kategorie Best Writing im Jahr 2006 einheimste, wirkte er als Co-Writer mit. Das Sequel soll Ende 2018 erhältlich sein.