Mehrere unangekündigte Titel in Arbeit

Valve-Chef Gabe Newell hat sich gestern Abend via Reddit AMA den Fragen der Fans gestellt und sich zu den aktuellen Projekten des Entwicklers geäußert.

An der Spielefront ist es bei dem einstigen Kult-Entwickler Valve Software zuletzt eher ruhig geworden, was dank des Erfolgs von Steam nicht weiter schlimm ist. Dennoch wird es auch wieder Spiele von Valve geben - was sicherlich Fans von Portal, Left 4 Dead und insbesondere auch Half-Life Hoffnung machen dürfte.

Angesprochen auf ein mögliches Half-Life 3 schwieg sich Newell aus und scherzte im Übrigen nur etwas herum, so dass es hier nichts Neues bzw. Konkreteres zu verkünden gäbe. Allerdings bestätigte er, dass man an mehreren unangekündigten Projekte werkle. Dazu sollen neben neuen Singleplayer-Spielen auch VR-Titel gehören.

Die neuen Spiele sollen auf der Source-Engine basieren, so Newell weiter. Ein neues Spiel könnte ein neues Left 4 Dead sein, das zwar nicht direkt bestätigt wurde, die Aussagen von Newell legen das aber nahe. Sobale es zu den neuen Titeln konkretere Details gibt, erfahrt ihr das natürlich bei Gameswelt.