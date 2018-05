Half-Life 3 confirmed? Entwickler arbeitet an streng geheimen Projekten

Nein, Half Life 3 können wir natürlich nicht bestätigen. Allerdings arbeitet Valve derzeit wohl an streng geheimen Projekten. Die Stellenausschreibungen des Entwicklers geben erste Hinweise auf die kommenden Spiele von Valve.

„Half Life 3 confirmed?“ Diese Frage und andere Aussagen, wie dass Valve nicht bis Drei zählen kann, sind längst zum Meme in der Videospiellandschaft geworden. Das könnte sich aber sehr bald ändern. Denn der Entwickler und Betreiber der Spieleplattform Steam sucht derzeit nach Mitarbeitern für „streng geheime Projekte“.

Zumindest gibt es auf der Seite von Valve diverse Stellenausschreibungen. In diesen wird unter anderem ein Level Designer gesucht, der Erfahrung im Erstellen von 3-D-Spielwelten mitbringt und filmreife Gameplay-Sequenzen erstellen kann. Außerdem sucht der Entwickler einen Autor für „filmische und narrative“ Videospiele.

Woran Valve jetzt genau arbeitet, steht natürlich in den Sternen. Aber immerhin wissen wir nun, dass Valve offenbar auch an Story-basierten Spielen arbeitet. Also doch ein Half-Life 3 oder ein Portal 3?