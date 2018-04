Valve hatte zuletzt ja betont, wieder verstärkt auch im Software-Bereich tätig werden zu wollen. Dabei wird nun ein neues Entwicklerstudio helfen.

Wie nun nämlich bekannt wurde, hat sich Valve die Dienste des bislang unabhängigen Entwicklerstudios Campo Santo gesichert. Dieses zeichnete für den Indie-Erfolg Firewatch verantwortlich und wird künftig unter der Flagge von Valve tätig sein.

Bereits das kommende Spiel des Studios, In The Valley of the Gods, wird von Valve veröffentlicht werden. Zum Entschluss, sich Valve anzuschließen, sei man nach langen Unterredungen gekommen. Dabei wird Camp Santo aber weiter gewissermaßen sein eigenes Ding machen und selbst eigene Spiele entwickeln, die eben über Valve veröffentlicht werden.

Vor kurzem hatte Valve-CEO Gabe Newell noch betont, dass Valve wieder zurück sei, was das Entwickeln und Ausliefern von Spielen betreffe. Unter anderem werkelt Valve selbst an einem Sammelkartenspiel namens Artifact, das mit Blizzards Hearthstone vergleichbar ist. Auch Richard Garfield, der Schöpfer von "Magic the Gathering" hilft bei der Entwicklung des Titels. Artifact sei "das erste von mehreren Spielen", das von Valve veröffentlicht wird.