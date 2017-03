Im Juni bringt SEGA das in Japan bereits seit Januar erhältliche Strategie-Rollenspiel Valkyria Revolution auch nach Europa.

Laut SEGA wird Valkyria Revolution am 30. Juni für PlayStation 4, PlayStation Vita und Xbox One erscheinen. Auf den beiden Heimkonsolen wird der Titel sowohl auf Disk im Einzelhandel als auch in den jeweiligen Online-Stores zum Kauf erhältlich sein, auf dem Sony-Handheld ist lediglich eine Veröffentlichung im PlayStation Store vorgesehen.

In dem Spin-off der Valkyria-Chronicles-Reihe, das von der Industriellen Revolution in Europa inspiriert wurde, tobt ein Befreiungskrieg, in dem sich das kleine Königreich Jutland von der Unterwerfung durch das Reich Ruz befreien will. Gegenüber den Chronicles-Ablegern verspricht Revolution ein actionreicheres Gameplay mit Echtzeit-Kämpfen.

Vorbesteller sowie Käufer der limitierten Launch-Exemplare erhalten einen Soundtrack mit 12 Liedern des Komponisten Yasunori Mitsuda (u.a. Chrono Trigger, Stella Glow).