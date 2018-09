Das neue Valkyria Chronicles 4 kommt bekanntermaßen für die Switch und passend dazu sollen Spieler auf Nintendos Hybrid-Konsole auch in den Genuss des ersten Teils der Reihe kommen. Dieser hat nun ein entsprechendes Release-Datum erhalten.

Noch in diesem Monat wird Valkyria Chronicles 4 neben dem PC, der PS4 und der Xbox One auch für die Switch von Nintendo zu haben sein, nämlich ab dem 25. September 2018. Wer sich darüber hinaus auf der Nintendo-Plattform weitergehend mit der RPG-Marke beschäftigen möchte, der darf auch zu einer entsprechenden Umsetzung des ersten Teils des Franchise greifen. Diese Spielversion hat nun einen Release-Termin erhalten.

Anlässlich der PAX West hat SEGA am Wochenende das konkrete Erscheinungsdatum von Valkyria Chronicles auf der Switch bekannt gegeben. Dabei handelt es sich aber nicht um das Remaster der 2016 veröffentlichten PS4-Fassung. Vielmehr kommt Valkyria Chronicles in seiner ursprünglichen Variante ab dem 15. Oktober 2018 in den eShop und lässt sich somit nur digital beziehen.

Der US-Preis wurde mit 19,99 US-Dollar bestätigt; wer in seiner Switch-Bibliothek das zuvor veröffentlichte Valkyria Chronicles 4 sein Eigen nennt, der bekommt einen Nachlass von fünf Dollar auf den Kaufpreis. Valkyria Chronicles erschien ursprünglich 2008 für die PS3.