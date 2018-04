Die Rollenspiel-Reihe Valkyria Chronicles hat mittlerweile ja schon mehrere Teile erhalten. Der Auftakt der Serie wird nun aber ebenfalls noch einmal aufgegriffen und erscheint nun für eine weitere Plattform.

SEGA hatte in Bezug auf Valkyria Chornicles unlängst positive sowie schlechte Nachrichten parat. So musste das Unternehmen nun einräumen, dass der neue Teil Valkyria Chronicles 4 später als geplant für die Switch von Nintendo zu haben sein wird. Für diese Plattform soll der Release nun erst im Herbst 2018 erfolgen - zumindest zunächst in Japan. Im Westen kommt der Titel im Laufe des Jahres erst noch für PS4 und Xbox One; diese Spielversion ist in Japan seit vergangenen Monat zu haben. Ob es die Switch-Fassung später auch nach Europa schafft, ist noch nicht offiziell bestätigt.

Soweit also die negativen Schlagzeilen in Bezug auf die Release-Verschiebung des neuen Teils. Doch es gibt wie erwähnt auch Positives zu berichten: Der Serienauftakt, also das erste Valkyria Chronicles, schafft nun ebenfalls den Sprung auf die Nintendo-Konsole. Das taktische Rollenspiel war ursprünglich 2008 für PS3 veröffentlicht worden.

Als kleine Entschädigung für die Verzögerung von Valkyria Chronicles 4 auf der Switch wird es nun diesen Titel ebenfalls noch auf der Hybrid-Konsole von Nintendo geben. Bereits 2016 war ein Remaster des Klassikers auch für PS4 veröffentlicht worden. Ein Termin für die Switch-Version ist noch nicht bekannt.