Der Termin und die verschiedenen Editionen vom kommenden Valkyria Chronicles 4 sind bekannt. Für Fans hat SEGA etwas ganz Besonderes parat.

Der Veröffentlichungstermin und die Übersicht der verschiedenen Editionen von Valkyria Chronicles 4 wurden von SEGA bekannt gegeben. Demzufolge enthält die Launch-Edition des Spiels einen speziellen Sticker von Ragnarok als Beilage.

Sammler können sich außerdem auf die Memoires of Battle - Premium Edition von Valkyria Chronicles 4 freuen. Diese kommt in einer Sammlerbox daher und enthält neben dem Spiel zwei Add-on-Missionen mit der beliebten Truppe 7 aus dem originalen Valkyria Chronicles, ein 100-seitiges Artbook und das Panzermodell "Hafen" aus Vinyl. Valkyria Chronicles 4 spielt zum selben Zeitpunkt wie das ursprüngliche Valkyria Chronicles, aber der Fokus liegt diesmal auf Gruppe E der Föderation.

Valkyria Chronicles 4 erscheint am 25. September 2018 für die PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam. Die spezielle Premium-Edition liegt preislich bei 99,99 Euro.