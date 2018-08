Valkyria Chronices 4 bekommt eine Demo spendiert. Allerings wird diese nicht auf allen Plattformen gleichzeitig veröffentlicht.

Atlus hat angekündigt, dass die Demo für Valkyria Chronicles 4 ab sofort auf der PlayStation 4 und Xbox One verfügbar ist. Die Demo für Nintendo Switch folgt später. Damit könnt ihr euch vor dem Release am 25. September einen Eindruck davon verschaffen, ob sich der Kauf lohnt.

In der Valkyria-Chronicles-4-Demo begleitet ihr Squad E bei ihren ersten Schritten der Operation Northern Cross. Spielbar sind der Prolog sowie die ersten beiden Kapitel des Spiels. Außerdem gibt es eine Bonus-Mission, die nur in der Demo verfügbar sein wird. Die Speicherstände der Demo, und darin erlangte Items, Klassenlevel, Erfahrungspunkte und Zahlungsmittel werden behalten und später auf die Vollversion übertragen. So könnt ihr dort weiter spielen, wo ihr bei der Demo aufgehört habt. Außerdem gibt es ein Item das nur über die Demo erhältlich sein wird.

Valkyria Chronicles 4 spielt im selben Zeitraum wie der erste Teil der Reihe, konzentriert sich jedoch auf neue Charaktere. Ihr übernehmet die Kontrolle über Commander Claude Wallace, Ingenieur Riley Miller, Darcsen Raz, Sniper Kai Schulen und vielen mehr.

Das neue "BLiTZ"-Battle-System – Das neue Kampfsystem, BLiTZ Battle genannt, besteht aus rundenbasierter Strategie, RPG und Real-Time-3rd-Person-Shooter. Zudem gibt es einige neue Einheiten wie zum Beispiel den Grenadier. Der typische Grafikstil der Serie wird beibhalten, durch die CANVAS-Engine aber verbessert.

Zusätzlich gab Atlus den Namen einer zusätzlichen Mission bekannt, welche als Addon Ende Oktober zum Preis für 4,99 Euro erhältlich sein wird. In „A Captainless Squad“ machen sich die Kameraden von Squad E auf die Suche nach dem verschwundenen Medic-Dog Ragnarok.