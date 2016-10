Alle interessierten Spieler sollen sich in Zukunft selbst ein Bild vom kommenden PS4-Titel Valkyria: Azure Revolution machen können.

Eine erste Demo des Spiels wurde bereits veröffentlicht, doch diese war einem kleinen Kreis vorbehalten. So durften nur Besucher der Tokyo Game Show sowie Käufer von Valkyria Chronicles Remastered in Japan in den neuen PS4-Titel eintauchen. Doch das soll sich in Zukunft ändern.

Wie Producer Yoichi Shimozato in einem Interview mit Gamer bestätigte, plant das Entwicklerteam in Zukunft die Veröffentlichung einer neuen Demo des Spiels. Diese Probierversion soll dieses Mal dann allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden. Allerdings ließ Shimozato offen, wann diese Demo erscheinen und was diese konkret beinhalten wird.

Der Release des Spiels soll in Japan am 19. Januar 2017 erfolgen; der westliche Termin steht noch aus.