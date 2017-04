Seit 2015 ist Valhalla Hills bereits für den PC zu haben. Auch eine Konsolenumsetzung ist schon länger bestätigt, ließ bis dato aber noch auf sich warten. Nun gibt es endlich einen konkreten Erscheinungstermin.

In einer Pressemeldung hat Kalypso Media heute den Veröffentlichungstermin von Valhalla Hills für PlayStation 4 und Xbox One bekanntgegeben. Der wuselige Wikinger-Titel lässt gar nicht mehr so lange auf sich warten und kommt noch in diesem Monat.

Ab dem 28. April 2017 werden sich Interessierte die Definitive Edition des Strategiespiels von Funatics für die beiden aktuellen Heimkonsolen zulegen können. Neben dem Hauptspiel sind auch die DLC-Inhalte "Feuerberge" und "Sand der Verdammten" sowie ein neuer exklusiver Kartentyp, die "Höhlenwelten", mit dabei.