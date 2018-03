V-Rally gehört zu den Legenden im Bereich der Rallye-Spiele und lieferte sich spannende Duelle mit Colin McRae Rally. Nun steht die Serie nach langer Pause vor einem Comeback.

Bigben Interactive und das französische Studio Kylotonn Racing Games kündigten die Rückkehr des Offroad-Racers V-Rally an. Die Serie hat Geschichte, bereits im Jahre 1997 erschien der erste Teil für die PlayStation. Seit 2003 wurde es allerdings still um die Serie, die in steter Konkurrenz zum legendären Colin McRae Rally stand.

V-Rally 4 soll nun im September 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Entwickler Kylotonn hat zuletzt die WRC-Reihe betreut, genügend Erfahrung für die Entwicklung des Spiels sollte demnach vorhanden sein. Auf jeden Fall soll der Charakter des damaligen Gameplays beibehalten werden. Game Director des Spiels ist zudem ein ehemaliger Entwickler der V-Rally-Reihe.

Mit insgesamt über 50 verschiedenen Fahrzeugen aus den Bereichen Rallye und Motorsport soll der Titel aufwarten. Hinzu kommen verschiedene extreme Spielmodi, darunter Rally, Extreme-Khana, V-Rally Cross, Buggy und Hillclimb.