Und noch ein fernöstlicher Titel wurde heute mit einem Erscheinungsdatum versehen. Dabei handelt es sich in diesem Fall um Utawarerumono: Mask of Truth.

Der neue Teil der Reihe namens Utawarerumono: Mask of Truth wurde seitens Atlus nun für den 05. September 2017 bestätigt. An diesem Tag wird der Genre-Mix aus Visual Novel, Strategie und Rollenspiel für die PlayStation 4 erhältlich sein. Es handelt sich um das Sequel zu Utawarerumono: Mask of Deception, das hierzulande am 23. Mai 2017 via Deep Silver zu haben sein wird. Das neue Abenteuer soll Spieler über 80 Stunden lang beschäftigen und eine abgeschlossene Geschichte erzählen.

Unterdessen wurde von Utawarerumono: Mask of Deception nun auch eine spezielle europäische Launch-Edition angekündigt. Diese wird ein Artbook beinhalten, das die Figuren, Landschaften und Ästhetik des Spiels gebührend in Szene setzt. Das Artbook wird 50 Seiten umfassen und im Softcover daher kommen.

Zudem erhält der erste Teil zum Release zwei DLC-Charaktere zum Kauf, ebenso wie ein Kostüm-Set. Die DLC-Pläne im Überblick:

Sasara Samurai Costume - 2,99 €

Sasara Swimsuit Costume - 2,99 €

Tamaki Samurai Costume - 2,99 €

Tamaki Swimsuit Costume - 2,99 €

Costume Set - 8,99 €