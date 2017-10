Wegen Fortnite: So schlecht ist es um den Shooter bestellt

Unter Shooter-Nostalgikern war die Freude groß, als Epic Games eine Neuauflage von Unreal Tournament ankündigte und bei der Entwicklung die Fans besonders einbinden wollte. Seither hat sich viel getan und um die weitere Entwicklung des Titels ist es derzeit nicht sonderlich gut bestellt.

Zwar ist Unreal Tournament gegenwärtig nicht offiziell eingestampft, die Veröffentlichung einer Vollversion nach mehreren Entwicklungsschritten wird - wenn sie denn überhaupt noch kommt - aber noch länger auf sich warten lassen. Grund: Die Arbeiten liegen mehr oder weniger auf Eis bzw. laufen nur noch auf Sparflamme, was dem Erfolg eines anderen Titels geschuldet ist.

Seit es von Fortnite nämlich einen kostenfrei spielbaren Battle-Royale-Ableger gibt, der in direkte Konkurrenz zum Erfolgstitel PUBG getreten ist, sind die Nutzerzahlen des Titels förmlich explodiert. Folglich investiert Epic Games nun verstärkt in dieses Spiel und zieht daher auch Mitarbeiter der Entwicklerteams von Paragon und eben auch Unreal Tournament ab.

So bestätigte beispielsweise Programmierer Steve Polge, dass die Mehrzahl der Teammitglieder abezogen wurde und an anderen Projekten aushilft. Und auch Producer Zack Estep und Level Designer Sidney Rauchberger schlagen in die gleiche Kerbe. Für Unreal Tournament verbleibt daher nur ein Rumpfteam, das derzeit mit einer Optimierung des noch etwas holprigen Quellcodes beschäftigt ist. Wie lange noch, das scheint gegenwärtig die Frage zu seine. Wir halten euch auf dem Laufenden!