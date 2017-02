Square Enix hat die Kickstarter-Kampagne des Action-Rollenspiels UnDungeon unterstützt. Diese konnt nun euch deutlich vor dem eigentlichen Ende erfolgreich gestaltet werden.

Wie Square Enix bestätigte, ist die Kickstarter-Kampagne von UnDungeon schon rund zwei Wochen vor dem Ende der Kampagne erfolgreich. Der ursprünglich einmal anvisierte Betrag von 50.000 Euro wurde bereits im Laufe der vergangenen Woche überschritten. Nun sollen weitere Zusatzziele erreicht werden.

Zu diesen gehören ein inhaltliches Upgrade für das Spiel sowie die Möglichkeit, dass der Titel neben dem PC auch auf der PS4, der Xbox One oder der Switch erscheint. Der Titel, der sich an klassischen Action-RPGs orientiert, basiert auf dem Prinzip des Multiversums, in dem mehrere Parallelwelten in einem Ereignis namens "Der Umbruch" zu einer einzigen Dimension verschmolzen sind. Temporeiche Kämpfe sollen mit hangezeichneten Pixel-Grafiken kombiniert die Spieler in ihren Bann ziehen.