Der Thief-Erfinder Paul Neurath hatte ja vor geraumer Zeit zusammen mit Deus-Ex-Mastermind Warren Spector mit Underworld Ascendant ein neues Rollenspiel via Crowdfunding finanziert. Jetzt gibt es endlich einen Release-Termin - und zudem weitere erfreuliche Neuigkeiten.

Kurz vor dem Start der gamescom in Köln wurde heute in einer Pressemitteilung das Indie-Action-RPG Underworld Ascendant mit einem finalen Release-Termin versehen. Die PC-FAssung wird demnach noch in diesem Jahr, nämlich am 15. November 2018 erhältlich sein. Der Preis liegt bei 29,99 Euro via Steam.

Entwickler OtherSide Entertainment und Publisher 505 Games hatten aber noch mehr Neuigkeiten parat, denn nach dem PC wird Underworld Ascendant nun erfreulicherweise auch für Konsolen erscheinen. Angekündigt wurden Umsetzungen für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One. Diese sind allesamt bereits in Entwicklung und sollen im kommenden Jahr 2019 veröffentlicht werden.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines "Ascendant", der von der geheimnisvollen Figur Cabirus in den Stygischen Abgrund gerufen wurde. Hier erfahrt ihr, dass Typhon eine Bedrohung für beide Welten darstellt und nur durch euch aufgehalten werden kann. Auf eurer Reise müsst ihr allerhand Geheimnisse lüften, die ihr unter anderem von den Bewohnern des Abgrunds in Erfahrung bringt.

Ein neues Video gibt es von der gamescom in Köln ebenfalls; dieses könnt ihr euch anbei zu Gemüte führen.