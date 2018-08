Bald ist es soweit und ihr könnt Undertale auf der Nintendo Switch spielen. Der Entwickler verspricht eine weltweite Veröffentlichung als digitale Variante im gleichen Monat.

Die Nintendo Switch erhält demnächst einen weiteren Indie-Hit. Solo-Entwickler Toby Tox hat eine Veröffentlichung von Undertale für die Hybrid-Konsole im September bestätigt. Derzeit ist der Titel bereits digital für PlayStation 4, PlayStation Vita und PC verfügbar.

In Undertale spielt ihr einen Charakter, der in den Untergrund gefallen ist und dort auf zahlreiche Monster trifft. Besonders einzigartig ist das Kampfsystem, welches euch ermöglicht die Kämpfe durch Dialoge mit den mutmaßlichen Feinden zu vermeiden. Ihr könnt entsprechend die Bosse zu euren Freunden machen und sogar ein Date mit einem Skelett verbringen. Der humorvolle Entwickler verspricht außerdem mindestens fünf Hunde im Spiel.

Im September könnt ihr Undertale in allen Regionen auf der Nintendo Switch spielen. Auch eine physische Special Edition wurde angekündigt. In Japan erscheint der Titel am 15. September, der genaue Termin für Europa wurde noch nicht bekanntgegeben.