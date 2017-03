Ursprünglich sollte The Lost Legacy als Story-DLC zu Uncharted 4: A Thief's End erscheinen, doch das Projekt wurde ambitionierter als gedacht.

"Wir hatten die einzigartige Möglichkeit, etwas wirklich Eigenes zu machen, nicht wie Left Behind, das im Prinzip ein fehlendes Stück in der Geschichte von The Last of Us war", erzählt Autor Josh Scherr im Interview mit GameInformer. "Das ist etwas, was wir komplett unabhängig machen können, aber trotzdem im gleichen Universum mit den gleichen Charakteren, und dabei neue Beziehungen erkunden."

Bevor die Arbeiten begannen, plante Naughty Dog, das The Lost Legacy der Größe und Länge von Left Behind entsprechen sollte.

"Als wir angefangen haben, Ideen für die Story zu diskutieren, wurde es aber einfach klar, dass es mit neuen Charakteren und in diesem Genre von Uncharted etwas Großes werden muss", so Game Director Kurt Margenau. "Mit der Art von Gameplay, das wir verfolgen wollten, hatten wir das Gefühl, wir brauchen mehr Raum zum Atmen."

Uncharted: The Lost Legacy wird voraussichtlich noch in diesem Jahr exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.