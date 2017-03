Wird die eigenständige Uncharted-Erweiterung The Lost Legacy die vorerst letzte Ausgabe der Serie? Das deuten zumindest die Uncharted-Väter Naughty Dog an.

"Ich würde sagen, es ist unwahrscheinlich, dass Naughty Dog ein weiteres Uncharted nach [The Lost Legacy] macht", erklärte Evan Wells, Co-President von Naughty Dog, in einem Interview mit Game Informer. "Ich würde niemals nie sagen, aber wir haben viel mit The Last of Us: Part II zu tun und es gibt noch eine Menge anderer Dinge. Es wäre schwer."

Wells weiter: "Wenn wir magischerweise ein Studio mit zwei, drei Entwickler-Teams wären, sicher - es wäre großartig, mehr zu machen. Wir lieben die Marke wirklich, aber das Studio hat begrenzte Ressourcen und viele andere Ideen. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist gering."

Uncharted: The Lost Legacy wird später in diesem Jahr erscheinen, für das Ende des vergangenen Jahres angekündigte The Last of Us Part II gibt es indes noch keinen Termin.