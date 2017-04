So lange soll euch das Spin-Off beschäftigen

Uncharted: The Lost Legacy

Im Laufe des Jahres soll mit Uncharted: The Lost Legacy ein eigenständiges Spin-Off zur erfolgreichen PlayStation-Reihe erscheinen. Nun gibt es abermals neue Infos bezüglich des konkreten Umfangs.

Nach der Ehrung von Uncharted 4: A Thief's End als Spiel des Jahres bei den BAFTA Awards hat sich Arne Mayer, seines Zeichens Director of Communications bei Entwickler Naughty Dog, auch zum kommenden Uncharted: The Lost Legacy geäußert. Dabei ging es vor allen Dingen um den Umfang des eigenständigen Titels.

Ursprünglich einmal als DLC zu Uncharted 4 angedacht, sei schnell klar geworden, dass The Lost Legacy schlussendlich ein eigenständiges Spiel werde. Das begründet Mayer mit der fehlenden Selbstdisziplin des Entwicklerteams. Bereits unlängst wurde ja betont, dass der Titel schnell größer geworden sein, als zunächst angedacht.

"Vor Jahren, als wir gefragt wurden, ob wir jemals eine Einzelspieler-Erweiterung für Uncharted machen würden, haben wir immer gesagt: 'Wir haben nicht die Selbstdisziplin dafür, das zu tun'. Wenn wir das versucht hätten, würden wir immer ein vollständiges Spiel machen. Es gibt keine Chance, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise selbst beschränken würden und das ist genau das, was auch hier passiert ist", so Mayer.

Das führt unweigerlich auch zur Frage, wie lange Uncharted: The Lost Legacy die Spieler denn nun beschäftigen wird? Die Antwort darauf dürfte die meisten Fans der Serie zufrieden stellen, denn Mayer impliziert, dass im Schnitt mehr als zehn Stunden Spielspaß auf euch warten.

"Als wir Storyvorschläge gemacht haben, erhielten wir schlussendlich ein Spiel, das über zehn Stunden lang sein würde und wir haben plötzlich realisiert, dass alles was wir gesagt haben, wirklich wahr ist und wir es einfach nicht kürzer halten können", so der Director of Communications.

Bereits zuvor war bestätigt worden, dass das Spin-Off das bislang größte Level innerhalb der Franchise umfassen wird.