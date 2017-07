Freudige Kunde für PS4-Inhaber, die sich nach neuem Exklusiv-Futter sehnen: Dem pünktlichen Release von Uncharted: The Lost Legacy steht nun nichts mehr im Wege.

Wie Naughty Dog via Twitter ankündigte, hat Uncharted: The Lost Legacy den ersehnten Gold-Status erreicht. Die Entwicklungsarbeiten am Spin-Off sind damit abgeschlossen und das eigenständige Spiel kann pünktlich wie geplant am 23. August 2017 in hiesigen Gefilden für die PS4 veröffentlicht werden.

Die eigenständige Erweiterung ist rund sechs bis zwölf Monate nach dem Abschluss von Uncharted 4 angesiedelt. Bis zum Release werden die Macher nun noch an einigen Updates werkeln, die womöglich als Day-One-Patch veröffentlicht werden könnten.