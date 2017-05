Uncharted: The Lost Legacy

Nach Nathan Drakes letztem Abenteuer in Uncharted 4: A Thieves End wird die Reihe mit dem eigenständige Spin-off Uncharted: The Lost Legacy im August fortgesetzt. Das FAQ auf der offiziellen Seite gibt nun neue Details zu PS4-Pro-Unterstützung, Trophäen und Mehrspieler-Modus preis.

Im Zuge der PlayStation Experience im vergangenen Jahr kündigten Sony und Naughty Dog eine Stand-Alone-Story-Erweiterung für Uncharted 4: A Thief's End an. Das neue Abenteuer führt Chloe Frazier als Hauptfigur mit Nadine Ross auf eine Schatzsuche nach Indien. Durch das FAQ auf der offiziellen Uncharted-Homepage, sind nun neue Details zu Uncharted: The Lost Legacy bekannt geworden.

Demnach wird die Singleplayer-Erweiterung nicht wie der The-Last-of-Us-DLC Left Behind über das Menü des Spiels, sondern direkt über die PS4-Benutzeroberfläche gestartet. Weitaus interessanter für viele Spieler dürften jedoch die Angaben zu PS4-Pro-Unterstützung, Trophäen und dem Mehrspieler-Modus sein.

Besitzer der verbesserten Variante der PlayStation 4 können sich bei Uncharted: The Lost Legacy auf Verbesserungen wie High Dynamic Range (HDR) und dynamischem 4K freuen. Außerdem wird das Spiel über eigene Trophäen, inklusive einer Platin-Trophäe, verfügen. Wie viele enthalten sind und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, ist nicht bekannt.

Auch Anhänger eines Mehrspieler-Modus werden bei Uncharted: The Lost Legacy nicht außen vor gelassen. Eine eigenständige und neue Erfahrung für mehrere Spieler wird der Titel jedoch nicht bieten. Stattdessen erhalten Käufer Zugang zum Mehrspieler-Modus von Uncharted 4: A Thief's End und können gegen Spieler des vierten Serienteils antreten. Hierbei wird der komplette Umfang inklusive Survival Modus und DLCs geboten. Bereits erzielte Fortschritte, Freischaltunen und Loadouts bleiben erhalten.

Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 23. August 2017 als Download und physische Verkaufsversion exklusive für PlayStation 4. Naughty Dog verspricht eine ordentliche Spielzeit für Uncharted: The Lost Legacy.