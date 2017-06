Uncharted: The Lost Legacy

Nathan Drakes Geschichte mag zu Ende sein, doch die der Uncharted-Marke nicht. Einer der Entwickler von Naughty Dog deutet an, dass es weitere Uncharted-Games geben dürfte.

Mit Uncharted: The Lost Legacy steht ein Spin-off in den Startlöchern, bei dem erstmals nicht Nathan Drake die Hauptrolle spielt. Stattdessen stehen Chloe Frazer und Nadine Ross im Mittelpunkt, die bisher nur in Nebenrollen auftraten. Nach diesem Schema könnte die Reihe künftig fortgesetzt werden.

In einem Interview auf der E3 sprachen die Kollegen von Eurogamer mit Shaun Escayg, dem Creative Director von The Lost Legacy, über das Spiel und eine mögliche Fortführung der Serie. Laut Escayg sei man zwar mit der Drake-Story durch, jedoch lieferten die übrigen Charaktere einigen Spielraum für weitere Abenteuer.

Zunächst habe man sich zwar auf Chloe als Protagonistin konzentriert, doch laut Escayg gebe es zu fast jeder Figur aus der Serie eine Geschichte, die man erforschen könne. Als Beispiele nannte er Sullivan und Cutter.