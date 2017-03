Zur Uncharted-Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy gibt es neue Informationen. In einem Interview äußerten sich Creative Director Shaun Escayg und Game Director Kurt Margenau von Naughty Dog zu dem kommenden Action-Adventure für PlayStation 4.

Noch dieses Jahr wird die Uncharted-Reihe mit der Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy fortgesetzt. Statt Nathan Drake übernimmt Chloe Frazer, bekannt unter anderem aus Uncharted 2: Among Thieves, die Hauptrolle. Begleitet wird sie auf ihrem Abenteuer von Uncharted-4-Antagonistin Nadine Ross. In einem Interview mit dem US-Magazin Game Informer äußerten sich Naughty Dogs Creative Director Shaun Escayg und Game Director Kurz Margenau zur Art der Geschichte und den Charakteren in Uncharted: The Lost Legacy.

Im Gegensatz zum epischen und weltumspannenden Abenteuer in Uncharted 4: A Thief´s End, soll Uncharted: The Lost Legacy laut Margenau fokussierter sein und sich mit Indien nur auf einen Schauplatz konzentrieren. Außerdem stünden Chloes Geschichte und ihre Beziehung zu Nadine im Mittelpunkt der Standalone-Erweiterung. Escayg beschreibt die Geschichte von Uncharted: The Lost Legacy als bodenständiger und subtiler mit einem größeren Aspekt auf der Erforschung des menschlichen Geistes. Durch den narrativ gesehen kleineren Umfang, ist es Naughty Dog möglich, mehr Zeit für die Charaktere aufzubringen und tiefer auf ihre Geschichten, Beziehungen und Persönlichkeiten einzugehen.

Im weiteren Verlauf des Interviews äußert sich Margenau zu den Spielelementen der Erweiterung und meint, dass, wenn man Uncharted kenne, wisse man, dass die Reihe für ihre hervorragenden Spielelemente bekannt ist. Ihm zufolge macht Naughty Dog in Uncharted: The Lost Legacy einige lustige, von den Vorgängern abweichende Sachen mit den Spielelementen, die die Spieler begeistern werden.

Laut Margenau ist dem Team hinter The Lost Legacy bewusst, dass Uncharted bekannt ist für gute Geschichten und Gameplay. Die Entwickler nehmen sich dessen an, verdichten es und geben ihre persönliche Note hinzu, so der Game Director weiter.

Uncharted: The Lost Legacy ist die erste Standalone-Erweiterung innerhalb der Uncharted-Reihe und der erste Titel, in dem nicht Nathan Drake die Hauptrolle inne hat. Stattdessen folgt die in Indien spielende Geschichte Chloe Frazer und Nadine Ross bei ihrer Suche nach einem legendären, alten Artefakt, das nicht in die Hände eines skrupellosen Kriegsprofiteurs fallen soll.

Einen genauen Termin hat Sony bisher nicht bekannt gegeben. Allerdings soll die auf der Playstation Experience 2016 angekündigte Erweiterung noch in diesem Jahr exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Erst kürzlich äußerte sich Co-Präsident Even Wells zur Reihe und gab an, dass ein weiteres Uncharted von Naughty Dog unwahrscheinlich ist. Als Grund nannte Wells unter anderem die Arbeiten an The Last of Us: Part II.