Uncharted: The Lost Legacy

Mit unserer Komplettlösung zu Uncharted: The Lost Legacy findet ihr alle Schätze, Fotos und Trophäen. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr mit den beiden neuen Charakteren durch jedes Chapter kommt.

Uncharted: The Lost Legacy Komplettlösung: Prolog

1 Schatz

1 Foto

Nachdem das Intro beendet ist, könnt ihr Chloe endlich steuern. Folgt der kleinen Meenu über den Markt. Wenn ihr die Treppen hinunter gegangen seid, dann findet ihr ein Foto-Symbol. Dies ist das erste Foto, das ihr mit eurem Smartphone schießen könnt. Auch Fotos gehören zu den sammelbaren Objekten im Spiel. Welche sammelbaren Objekte es gibt haben wir euch im Bereich Allgemeine Tipps aufgelistet. Diese Symbole sind wichtig für die Zukunft, da sie euch interessante Stellen im Spiel markieren.

Chloe registriert einen Lastwagen, auf den sie unbedingt aufspringen muss. Meenu stört sie währenddessen. Geht durch die Menschenmenge links von euch und schaut euch den Schatz an, den Meenu für euch parat hat. Es ist der erste Schatz, den ihr in diesem Spiel finden könnt.

Schaut euch die Ganesha-Statue im dafür vorgesehenen Menü an und geht danach weiter. Folgt danach weiter dem Weg hinunter und beobachtet den Lastwagen. Meenu lenkt den Soldaten am Lastwagen ab. Nutzt die Chance und springt auf den fahrenden Wagen, bevor er an der zweiten Wache vorbei ist.

Uncharted: The Lost Legacy Komplettlösung: Kapitel 1 „Der Aufstand“

1 Schatz

Chloe hat es in die Sperrzone geschafft. Ihr erhaltet ein Foto von eurer Partnerin Nadine. Prägt es euch ein. Ihr findet euch in den Straßen wieder. Chloe läuft nachts alleine durch die Gassen und beobachtet, wie Bewaffnete die Stadt durchsuchen. Es besteht keine Gefahr hierbei für euch, wenn ihr den Wachen zu nahe kommt.

Geht an der ersten Patrouille vorbei und lasst euch untersuchen. Eine der Wachen kommt euch näher, doch wird sie durch einen Anruf abgehalten. Nach der Kontrolle geht es weiter durch die Straßen. Geht zum Maschendrahtzaun. Dahinter entdeckt ihr die rote Tür, die ihr auf dem Handy gesehen habt.

Ungesehen durch die Stadt gelangen

Lauft weiter um die Ecke und haltet euch links. Ihr entdeckt einen kleinen Verschlag (siehe Bild). Ihr findet ein Loch darin in der linken, unteren Ecke. Das ist euer Weg durch die Barrikade. Ihr gelangt zu einer Mauer. Wartet, bis beide Wachen dort sich trennen. Attackiert die verbliebene Wache mit einem hinterlistigen Angriff.

Steigt über die Mauer und tut das Gleiche mit der zweiten Wache. Lauft danach weiter. Ihr erspäht wieder die rote Tür. Ein Laster kommt angefahren. Ihr seht, wie ein Mann eine Leiche aufhebt. Wartet, bis er weg ist und lauft zu der roten Tür, die von einer Lampe erleuchtet wird.

Knackt die Tür auf und wartet nicht allzu lange damit. Nun seid ihr in den Trümmern eines Wohnhauses. Wie ihr Schlösser knacken könnt, haben wir euch in unserem Abschnitt Allgemeine Tipps beschrieben. Lauft gleich darauf hinunter in den Keller und lauft zur Treppe.

Sobald ihr im oberen Stockwerk seid, begegnet ihr drei Wachen, die hier herum laufen. Schaut euch ihre Laufwege an und folgt ihnen unauffällig. Wartet, bis die Wachen weg sind und lauft die Treppe und die zweite dahinter ebenfalls hinauf. Wartet bis, die beiden Wachen oben um die Ecke gegangen sind.

Wenn ihr wollt, dann könnt ihr sie mit hinterhältigen Angriffen ausschalten, dann habt ihr Ruhe vor ihnen. Rechts im Raum findet ihr ein offenes Fenster, das Einzige im ganzen Haus. Ein Bett steht daneben. Klettert hinaus und wartet, bis die Wachen wieder weg sind. Steigt das Abwasserrohr hinauf und gelangt aufs Dach.

Schatz auf dem Dach

Alternativ könnt ihr auch einfach das Treppenhaus im Innern bis ganz nach oben laufen.

Ihr seht die Stadt, die bombardiert wird und in Flammen steht. Wendet euch nach links und ihr findet eine Leiter. Doch bevor ihr diese nehmt, solltet ihr links noch einmal einen Blick auf die Regentonnen werfen, die hier stehen.

Auf ihr findet ihr den nächsten Schatz, ein Zigarettenetui aus Sterlingsilber. Die Leiter ist rechts davon erleuchtet von einer Lampe. Sie führt euch weiter. Ihr erhaltet eine Nachricht. Drei Kerle stoßen zu euch. Kämpft euch durch die Situation, bis eure Partnerin Nadine zu euch stößt. Damit ist dieser Abschnitt auch schon abgeschlossen.