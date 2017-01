Schon länger ist bekannt, dass die erfolgreiche PlayStation-Franchise Uncharted auch verfilmt werden soll. Um das Projekt stand es nicht immer gut, doch nun geht endlich etwas vorwärts.

Der Kinostreifen zur Erfolgs-Franchise Uncharted hat endlich ein Skript. Ein entsprechendes Bild der Titelseite postete nun Joe Carnahan ("The A-Team") nun bei Instagram. Garniert hat er das Ganze mit den Worten, dass dieses "monströs cool" und "ein Biest" sei. Gut möglich also, dass nun in absehbarer Zeit also auch die eigentlichen Dreharbeiten beginnen können.

Seit 2009 befindet sich die Verfilmung bereits in Planung, jedoch wurde diese immer wieder zurückgeworfen. Carnahan beispielsweise ist erst seit letzten Sommer an Bord. Die Sony-Producer Avi und Ari Arad hatten zudem auch mehrere Regisseure auf dem Schirm. Seit dem Start der Planungen gab es mindestens drei Personalwechsel auf diesem Posten; auch zwei verschiedene Writing-Teams kamen zum Einsatz.

Eigentlich hätten die Dreharbeiten schon 2015 starten sollen, mit dem abgeschlossenen Skript steigt nun aber zumindest die Chance hierfür in 2017. Als Regisseur wird dann Shawn Levy fungieren.