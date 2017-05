Mit der Verfilmung von Uncharted geht es langsam aber sicher vorwärts. Nun wurde endlich auch ein Hauptdarsteller für die Rolle des Nathan Drake gefunden.

Nathan Drake, der bekannte Protagonist aus der PS4-Exklusivreihe Uncharted, wird in der Verfilmung der Franchise von keinem Geringeren als Tom Holland verkörpert. Dieser dürfte Vielen von euch als Spider-Man bekannt sein. Den Spinnenmann stellte er bereits in "Captain America: Civil War" dar und schon bald werdet ihr ihn in "Spider-Man: Homecoming" in dieser Rolle begutachten dürfen.

Laut einem Bericht von Deadline soll die Film-Umsetzung der Naughty-Dog-Reihe als ein Prequel zur Spielereihe fungieren. Unter anderem wird das erste Aufeinandertreffen von Drake mit Sully thematisiert. Dieses Meeting war in einer Flashback-Szene unter anderem auch in Uncharted 3 zu sehen.

Die Verfilmung von Uncharted ist bereits seit Jahren geplant. Schon 2010 gab es Bestrebungen für einen Film mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle, doch daraus wurde nie etwas. Nachdem das Projekt zwischenzeitlich komplett auf der Kippe stand, gab es zuletzt positive Neuigkeiten vom Skript.