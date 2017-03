Vor knapp einem Jar kam Uncharted 4: A Thief's End auf den Markt, Naughty hat dennoch neue Inhalte für den Multiplayer Modus in petto.

Die neue kostenlosen Inhalte erweitern den Multiplayer von Uncharted 4: A Thief's End unter anderem um neue Waffen, Gegenstände und einen neuen Multiplayer Modus am Start. King of the Hill wird ab morgen dauerhaft den Pool an Spielvarianten erweitern. Zwei Teams kämpfen um einen speziellen Punkt auf der Karte, der im Laufe einer Partie seine Poition ändert. Es gibt aber eine Besonderheit: Hat ein Team die erforderliche Anzahl an Punkten erreicht, muss der Victory Hill erklommen werden. Nimmt die gegnerische Truppe diesen Punkt ein, bekommt es eine zweite Chance.

Neben King of the Hill stoßen drei neue Waffen zum Multiplayer Modus dazu: die INSAS, die Type-95 und die Krivosk-XS mit Zielfernrohr. Außerdem gibt ab morgen auch die Savage Starlight Skins. Dabei handelt es sich um Outfits die aus den Comics aus The Last of Us inspiriert sind.