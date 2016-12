Im Vorfeld gab es ja bereits entsprechende Spekulationen, diese haben sich zum Start der PlayStation Experience in Anaheim nun auch offiziell bestätigt: Naughty Dog wird eine Singleplayer-Erweiterung zu Uncharted 4 veröffentlichen.

Zum Beginn des Media Showcase wurde anhand eines fast sechs Minuten langen Videos die Erweiterung Uncharted 4: The Lost Legacy angekündigt. Dabei stand Chloe Frazier im Mittelpunkt, die in Uncharted 2: Among Thieves in die Franchise eingeführt wurde. Sie ist einer der Hauptcharaktere des Add-ons und bildet mit Nadine Ross ein Team. Nadine wiederum gab ihr Seriendebüt erst im aktuellen Teil Uncharted 4: A Thief's End.

Das neue Story-Kapitel soll komplett eigenständig sein, wie Naughty Dog via Twitter bekräftigt. Die Entwicklungsarbeiten haben bereits kurz nach dem Abschluss der Arbeiten am Hauptspiel begonnen. Einen Veröffentlichungstermin für die Erweiterung nannte man zunächst aber noch nicht.